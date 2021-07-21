В Мокшане «исторические фонари» будут размещены на туристическом маршруте

В поселке Мокшан Пензенской области установят четыре «исторических фонаря». Корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» решил узнать, в каких местах появятся арт-объекты.

Тендер на изготовление и установку арт-объектов «Исторический фонарь» объявила администрация Мокшанского района. Согласно документации, их изготовят по эскизам, приложенных к техническому заданию госзакупки, на трех улицах поселка: Поцелуева, Советской и Пензенской. Начальная цена аукциона — 222 тысячи 300 рублей.

«Мы выиграли грант* в размере 200 тысяч рублей и доложили свои денежные средства (22 300 рублей из бюджета района), которые были необходимы на реализацию туристического проекта на территории рабочего поселка», — рассказала начальник отдела по реализации молодежной политики, культуры, физкультуры и спорту Юлия Бочкарева.

Сотрудница администрации сообщила, что разработкой эскизов занималась вместе с художником из Каменки. Удалось нарисовать порядка десяти набросков, из которых выбрали только четыре.

Арт-конструкцию в виде фонаря с двухсторонними часами, информационным кованым листом в виде папируса и оградой в форме балкона установят на территории дома культуры по адресу: Советская, 46.

Согласно документации, на табличке будет написано: «Народный дом был построен в 1904 году по эскизному проекту архитектора Курочкина на земские средства. Здесь размещалась библиотека, зрительный зал со сценой. При нем был драматический кружок, членами которого была интеллигенция. Центральный выход был обустроен высоким крыльцом, над которым размещался балкон».

Второй из арт-объектов будет установлен рядом с музеем советского писателя Александра Малышкина по адресу: Пензенская, 17. По данным в открытых источников, это будет фонарь, рядом с которым соорудят стойку с табличкой в виде папируса, покрытую стеклом, для размещения афиши.

«Третий фонарь поставят рядом с Богоявленским храмом. У основания арт-объекта с левой стороны расположится лестница с установленной на ней керосиновой лампой и кованой табличкой в виде папируса», — сообщила она.

Согласно техзаданию аукцина, на арт-объекте с таким описанием будет висеть табличка с надписью: «Раклинский фонарь освещал Базарную площадь. У купеческих домов стояли именные фонари и отличались друг от друга принадлежностью к тому или иному ремеслу. Фонари заправлялись фонарщиком в специально устроенной будке. После заправки и зажигания, фонари с помощью подъемного механизма на стальном тросе поднимались на кронштейн, укрепленный на семиметровой мачте».

«Четвертый фонарь будет расположен на прилегающей территории к администрации Мокшанского района по адресу: Поцелуева, 1. У основания арт-объекта поставят кованую пушку и три ядра. С правой стороны в верхней части установят информационную доску в виде папируса», — уточнила Юлия Бочкарева.

Она сообщила, что в настоящее время разрабатывается туристический маршрут по арт-объектам, который, возможно, будет проходить в вечернее время. Пояснила, что есть желание приобрести костюмы, чтобы проводить театрализованные экскурсии.

*Грант получили в рамках конкурса на предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области субсидий на софинансирование мероприятий по развитию внутреннего туризма в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 — 2022 годы».