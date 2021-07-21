В Пензе на набережной изуродовали «лежаки» у воды

В Пензе неизвестные изуродовали «лежаки» на набережной, которые появились здесь в рамках масштабной реконструкции зоны отдыха у воды. Информация об этом появилась в аккаунте мэрии в «Инстаграме» .

Судя по фото, вандалы оторвали доски и выдернули настилы.

«Вот в таком виде оказался один из уличных диванов на набережной реки Суры. Подобные акты вандализма происходят с ужасающей периодичностью, и каждый раз МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» оперативно бросает все силы и возможности на их устранение», - отметили в посте.

Как сообщили информагентству в пресс-службе горадминистрации, по программе «Безопасный город» на набережной установлены видеокамеры.

«Наблюдение ведет управление по делам ГОЧС города Пензы. В случае выявления актов вандализма материалы направлются в правоохранительные органы», - добавили в пресс-службе.

Администрация призывает пензенцев бережно относиться к объектам, которые создают специально для отдыха горожан.

Напомним, ранее стало известно о том, что купающиеся в фонтане горожане повредили его конструкции. Также была информация о том, что у кентавра, размещенного на Фонтанной площади, покрасили одну из частей тела синей и красной красками. В последнем случае разбирались полицейские.