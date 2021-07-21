Пенза и Бессоновский район лидируют по количеству новых случаев ковида

Оперштаб сообщил актуальную информацию о географии выявления новых случаев коронавируса на территории Пензенской области на 21 июля.

Так, за прошедшие сутки специалисты получили 151 положительную пробу на вирус. Следом идет Бессоновский район, где заразились 30 человек. В Нижнеломовском районе инфицировались 14 местных жителей, в Земетчинском – 12.

В Заречном нашли девять новых случаев, в Пензенском районе – восемь, в Наровчатском – семь. На Лунинский район приходится два заболевших, на Спасский, Бековский, Белинский, Вадинский, Мокшанский и Кузнецкий районы – по одному.

Чтобы остановить распространение вируса, пензенцев призывают вакцинироваться.