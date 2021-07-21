«Дамате» обучает сотрудников ответственному потреблению

«Дамате» запустила цикл семинаров для сотрудников по ответственному потреблению. Они будут проходить в онлайн-формате до конца года, и обучение охватит более 11 тысяч человек в регионах присутствия компании.

Обучение выстроено по типу «от простого – к сложному», что сделает занятия интересными как тем, кто уже знаком с принципами ответственного потребления, так и тем, кто еще не применял его в своей жизни. Семинары затрагивают различные темы: от использования пластика до роли экологического следа человека. В частности, первые занятия посвятили следующим темам: «Устойчивое развитие в «Дамате», «Стоп одноразовое», «Расхламление пространства: как экологично избавляться от ненужного».

В дальнейшем планируется дополнить курс лекциями по благотворительности, волонтерству и социальной ответственности, отмечают в компании.

Семинары проходят в рамках «Стратегии устойчивого развития», которую «Дамате» внедряет с августа 2020 года. Это комплексная программа, в которой отражены мероприятия по улучшению показателей компании в социальной, экономической и экологической сферах. «Дамате» стала одним из немногих крупных российских агрохолдингов, ведущих такую работу.

«Вовлечение работников в тему бережного отношения к окружающей среде - одна из ключевых задач реализации стратегии устойчивого развития «Дамате». Достижение выбранных нами восьми целей возможно только при слаженной работе всех членов команды, - отметил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров. - По результатам трех прошедших семинаров мы можем сказать, что тема вызвала интерес у сотрудников компании независимо от региона, подразделения и специальности. Это подтверждает актуальность вопроса и растущий тренд на экологизацию сознания человека».

В рамках стратегии устойчивого развития «Дамате» поддерживает волонтерское движение, реализует экологические, социальные инициативы, проводит мероприятия по ресурсосбережению на собственных производствах.