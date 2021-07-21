print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +29
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+29 оС
16:30
21.07.2021г.
Клиенты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн

Клиенты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн

Ср, 21.07.21 15:44
Просмотров: 189

Tele2 проанализировала динамику цифровых подключений в первом полугодии 2021 года. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале увеличилось на 20%.

При этом женщины стали чаще совершать заказы на сайте оператора: доля их покупок выросла на 5,1 п. п. Взрослая аудитория также более активно заказывает онлайн.

Тренды роста объема интернет-шопинга отразились в увеличении числа покупок в онлайн-канале Tele2. Компания продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения клиентов и фиксирует рост подключений через сайт. Пользователи все чаще приобретают SIM-карты онлайн: с начала года количество заказов с доставкой выросло на 20%.

Самыми активными покупателями в цифровом канале стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 36,7% от общего числа клиентов. При этом доли заказов, которые делают клиенты более зрелого возраста, выросли. Активность покупателей в категории от 35 до 44 лет – на 1,4 п. п., от 45 до 54 лет – на 1,6 п. п. Еще одна интересная тенденция – в 2021 году женщины стали чаще приобретать SIM-карты в цифровом канале. Если в прошлом году довольно заметно преобладали заказы мужчин (56,4% против 43,6%), то в этом доли мужчин и женщин распределились почти поровну: 51,3% и 48,7% соответственно.

Лидерами по числу интернет-заказов по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория. Доля этих городов в общем количестве интернет-заказов по стране немного снижается за счет того, что растет число покупок в регионах. Наиболее часто SIM-карты заказывают онлайн жители Краснодарского края, Ростовской области, Пермского края и Челябинской области. В первом полугодии 2021 года наиболее динамичный рост количества заказов с доставкой зафиксирован в Бурятии и Еврейской автономной области – в 4 раза, в Иркутской области – в 3 раза. Активнее стали делать интернет-заказы жители Костромской и Вологодской областей, ХМАО.

При этом 91% покупателей забирают заказы из пунктов самовывоза, 9% – выбирают доставку курьером. Первый способ традиционно является предпочтительным для клиентов: он не требует согласования времени со службой доставки, самовывоз возможен из салонов связи оператора или из торговых точек партнеров, расположенных в удобных для клиента местах. У жителей столицы есть возможность забрать SIM-карты из торговых терминалов в московском метро. Клиенты могут выбрать устройство на ближайшей удобной станции подземки и получить заказ, оформленный на сайте оператора. Сервис курьерской доставки доступен как в крупных городах, так и в небольших поселках. Более чем в 300 населенных пунктах организована быстрая доставка водителями Яндекс.Go.

Стать клиентом Tele2 в онлайн-канале просто. Для этого нужно выбрать номер и оформить заказ на сайте tele2.ru. Также можно перейти в сеть оператора со своим прежним номером в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) в разделе «Перейти в Tele2». При заполнении заявки необходимо указать контактные и паспортные данные, выбрать тариф и способ доставки. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, где клиент может пройти простую процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор. Либо SIM-карту можно забрать в ближайшем удобном пункте доставки.

«Динамика подключений в онлайн-канале подтверждает, что аудитория Tele2 становится более цифровой, а наши предложения – удобнее. Это один из приоритетов в нашей работе. Особенно важным в текущей эпидемиологической ситуации мы считаем развитие как продаж с доставкой, так и дистанционных способов подключения. Например, с начала июня обладатели устройств с поддержкой eSIM могут подключить SIM-карту Tele2 полностью удаленно с помощью Единой биометрической системы. Мы стремимся быть ближе к клиенту и продолжим развивать проекты, которые сделают онлайн-покупки еще удобнее, доступнее и безопаснее», - рассказал директор по электронной коммерции Tele2 Михаил Голубев.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Теlе2
Читайте также:
Квартиры от «Термодома» в Заречном: классическая двушка с видом на лес
16:23
В Пензенской области 70 школ получат новое компьютерное оборудование
16:18
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
Путешествие, как в кино. Пензенцы отправились по России в автодоме
11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
Зашифрованные тексты, обманчивый голос и другие особенности работы эксперта-лингвиста. Интервью
06.06.2021 09:03
Автомат Калашникова легче: участники сельских игр в Пензе рассказали, как разбирали доильный аппарат
05.06.2021 21:36
Жители Пензы не могут решить проблему с неприятным запахом на улице Циолковского
04.06.2021 17:26
Куда смотрят местные власти? Жители Елани вынуждены караулить воду по ночам
04.06.2021 11:46
Как точечная застройка в Пензе превратилась в конфликт интересов властей и граждан
02.06.2021 10:24
Бездомные животные из приюта в Никольске рискуют снова остаться на улице
01.06.2021 15:27
Юной пензячке с пороком сердца необходимо около 18 миллионов, чтобы выжить
01.06.2021 04:55
Говорит Jazz May. Асет Самраилова
26.05.2021 13:09
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
Путешествие, как в кино. Пензенцы отправились по России в автодоме
11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
Зашифрованные тексты, обманчивый голос и другие особенности работы эксперта-лингвиста. Интервью
06.06.2021 09:03
Автомат Калашникова легче: участники сельских игр в Пензе рассказали, как разбирали доильный аппарат
05.06.2021 21:36
Жители Пензы не могут решить проблему с неприятным запахом на улице Циолковского
04.06.2021 17:26
Куда смотрят местные власти? Жители Елани вынуждены караулить воду по ночам
04.06.2021 11:46
Как точечная застройка в Пензе превратилась в конфликт интересов властей и граждан
02.06.2021 10:24
Бездомные животные из приюта в Никольске рискуют снова остаться на улице
01.06.2021 15:27
Юной пензячке с пороком сердца необходимо около 18 миллионов, чтобы выжить
01.06.2021 04:55
Говорит Jazz May. Асет Самраилова
26.05.2021 13:09

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс