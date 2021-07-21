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21.07.2021г.
Мельниченко: «Мы будем увеличивать число специальностей, востребованных на рынке труда»

Мельниченко: «Мы будем увеличивать число специальностей, востребованных на рынке труда»

Ср, 21.07.21 15:50
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В технопарке «Рамеев» 21 июля состоялось заседание Совета по инновациям и инвестициям при губернаторе Пензенской области. В нем принял участие врио главы региона Олег Мельниченко.

Перед заседанием члены совета осмотрели площадки «Кванториума-НЭЛ». В нем за 2020-2021 годы обучение прошли 846 детей. Ребята участвуют в различных региональных, всероссийских и международных инженерных соревнованиях, олимпиадах, фестивалях, где показывают высокие результаты.

После экскурсии члены совета приняли участие в заседании. Олег Мельниченко попросил рассказать представителей бизнес-среды о наработках и предложить идеи, как сделать так, чтобы молодежь не покидала Пензенскую область.

Директор «Кванториума-НЭЛ» Денис Тимирбаев предложил разработать программу по комплексному наставничеству.

«Это позволит проводить поиск и подготовку специалистов. Мы эксперименты проводили с 2012 года и выяснили, что главный момент заключается в создании стартапов. То есть если предприятие будет якорем для специалистов, тогда они будут здесь оставаться. Мы ведем поиск и подготовку специалистов для «Кванториума-НЭЛ». Коммерциализация проектов проходит эффективно, два предприятия создано, и они получают финансирование. Специалистов не хватает. Мы работаем по всему региону и привлекаем их», - сказал он, добавив, что технопарку не хватает площадей.

Член совета Рафик Ибрагимов предложил выделить одну из площадок под кампусы от его строительной компании. Он считает, что для того, чтобы молодежь не уезжала из региона, нужно работать со структурой образования и культуры. По его словам, во многих московских вузах проходной балл такой же, как в Пензе.

«В этом году мы увеличили на 360 человек набор на программы начального и среднего образования, мы стараемся работать в этом направлении. Мы будем увеличивать число специальностей, которые востребованы на рынке труда: строительство, обслуживающий персонал, повара, кондитеры. Мы будем смотреть в следующем году и реструктурировать специальности, которые не востребованы. «Кванториум-НЭЛ» - тоже достаточно перспективная история, здесь интеллектуальные лидеры формируются и тип предприятий будет также формироваться иной, интеллектуальный. У таких людей - другие потребности, у них даже не материальная история находится на первом месте, а интеллектуальное развитие. Подход к таким людям должен тоже быть другим», - сказал Олег Мельниченко.

Участники заседания также обсудили развитие молодежно-технического предпринимательства и работу совета в целом.

Напомним, совет создан по инициативе Олега Мельниченко в апреле этого года для реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие инновационной и инвестиционной деятельности в регионе. Председатель совета – бизнесмен Олег Тоцкий.

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20.07.2021 08:00
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02.07.2021 16:26
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24.06.2021 19:19
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