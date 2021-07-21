В Пензе завершили ремонт улицы Ленина

Подрядная организация закончила дорожные работы на участке от проспекта Победы до улицы Гагарина протяженностью порядка одного километра.

В Пензе на улице Ленина отремонтировали дорогу, восстановили тротуары и нанесли дорожную разметку. В настоящее время улица проходит процедуру приемки, о чем сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Отметим, ремонт дороги проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году планируется восстановить 138 километров автомобильных дорог регионального и местного значения.