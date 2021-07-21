В Пензе завершили ремонт улицы Ленина

Array ( [temp] => +29 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
В Пензе на улице Ленина отремонтировали дорогу, восстановили тротуары и нанесли дорожную разметку. В настоящее время улица проходит процедуру приемки, о чем сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.
Отметим, ремонт дороги проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году планируется восстановить 138 километров автомобильных дорог регионального и местного значения.