В Пензенской области 70 школ получат новое компьютерное оборудование

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21 июля врио министра образования Пензенской области Александр Воронков в своем Instagram-аккаунте сообщил о том, что в школы региона началась поставка нового компьютерного оборудования – ноутбуков и МФУ (многофункционального оборудования).
Он уточнил, что оборудование в рамках нацпроекта «Образование» в этом году получат 70 учреждений.
«Первыми новые ноутбуки получила школа №75/62 Пензы. В школе действуют два корпуса, в которых обучается более 1 тыс. детей. Использование новой техники будет возможно не только на уроках информатики, но и на других предметах: в школе установлен WiFi», - написал Александр Воронков.
Врио министра подчеркнул, что вся техника соответствует санитарным нормам и произведена в России.
«В 2022-2024 годах еще 155 школ и 6 колледжей получат современное компьютерное оборудование», - добавил он.