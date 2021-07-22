В российских школах отменят обязательное изучение второго иностранного языка

С 2022 года изучать второй иностранный язык в российских школах будут по заявлению родителей. Об этом на своей странице со ссылкой на федеральный документ в социальной сети Instagtam сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Изучение второго иностранного языка отменяется согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

«Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей [...] и при наличии в организации необходимых условий», — написал в Сети Александр Воронков.

Он добавил, что новые федеральные стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года и пояснил, что, если родители в 2021 году потребуют у директора убрать из программы второй иностранный язык, он будет обязан это сделать.