В российских школах отменят обязательное изучение второго иностранного языка

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => облачно с прояснениями, дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc_ra.png )
Изучение второго иностранного языка отменяется согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).
«Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей [...] и при наличии в организации необходимых условий», — написал в Сети Александр Воронков.
Он добавил, что новые федеральные стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года и пояснил, что, если родители в 2021 году потребуют у директора убрать из программы второй иностранный язык, он будет обязан это сделать.