На пензенское здравоохранение выделили более полумиллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку системы здравоохранения в регионах более 85 млрд рублей. В числе получателей дотации оказалась и Пензенская область.

Соответствующий документ был подписан 20 июля и размещен на сайте правительства. Предполагается, что сумма в 85 041 487 200 рублей пойдет на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. То есть у медицинских учреждений появится возможность оказывать помощь людям с различными заболеваниями в условиях колоссальной нагрузки, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на лечение коронавирусных больных, в том числе - в стационаре.

Так, самую большую сумму получит столица России – 17 559 458 200 рублей, наименьшую выделили на Ненецкий автономный округ – 9 114 000 рублей. В Пензенскую область направят 525 375 900 рублей.

В течение 30 дней Минздрав заключит необходимые соглашения с субъектами и проконтролирует эффективное расходование федеральных денег.