Пензенец, коллекционирующий бутылки, признался, что потратил на них более 3 млн рублей

У героя следующего сюжета есть необычное увлечение. Человек без вредных привычек коллекционирует бутылки. Их у пензенца более тысячи.

Эту емкость, впрочем, как и каждую третью из своей коллекции, Борис Чиртилин приобрел на одном из пензенских блошиных рынков. Все началось 13 лет назад, после выхода на пенсию. У Бориса Николаевича много друзей, вот и решил, если зайдут, надо угостить из красивой бутылки. Но где одна, там и вторая. Десять, двадцать - словом пензяк сам не заметил, как втянулся.

«В коллекции у меня сейчас приблизительно более тысячи бутылок, точно не могу сказать. Для меня это как охота. Я не знаю, что куплю, увижу ли что-то вообще. Охотник не знает, застрелит он зайца, лису, так и у меня. Я целую неделю жду, как страсть. Понимаю, конечно, места не хватает, тесно», - прокомментировал коллекционер Борис Чиртилин.

Когда-то в зальной стенке стояли хрусталь и книги. Теперь вместо них красуются лучшие экспонаты, предметы особой гордости хозяина. Изделия российских и зарубежных стекольных заводов можно увидеть и в других комнатах: в коридоре, на кухне и на балконе. Словом, не квартира, а музей. Причем для Чиртилина важен не возраст бутылки, а ее оформление, внешний вид. Есть в экспозиции свой оружейный арсенал и оркестр. Ведь без музыки не обходится ни одно хорошее застолье. Имеется и изделия под гжель.

Но наибольшие выдумщики по части дизайна - мастера из Армении, говорит коллекционер. Вот эти новобрачные родом из Еревана. Там же изготовили и распятие. Конечно, они достались ему уже изрядно поблекшие. Спасибо знакомым художникам - подновили. Самая старая емкость, на которой изображены Трус, Балбес и Бывалый датируется 1966-ым, годом выходы на экран всенародно любимой комедии «Кавказская пленница».

Каждый месяц, а то и чаще, в экспозиции появляются новые емкости. Некоторые дарят друзья, привозят из-за границы, или просто видят у кого-то пылящуюся бутылку, забирают и приносят Чиртилину.

Спрашивать у хозяина, а каким был на вкус напиток в той или иной бутылке - бесполезно. Вот уже 13 лет он не пьет и не курит. А сэкономленные на вредных привычках средства идут на пополнение коллекции. С 2008 года, по словам Бориса Чертилина, он потратил на нее не менее трех миллионов рублей. Это примерная стоимость пяти машин Lada Granta в базовой комплектации, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.