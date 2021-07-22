Денис Аблязин рассказал, волнуется ли перед своей третьей Олимпиадой

Пензенский гимнаст, пятикратный призер двух олимпиад, двукратный чемпион мира Денис Аблязин перед стартом Олимпийских игр (0+) в Токио рассказал спортивным журналистам о том, как прошла финальная тренировка и как он оценивает свои шансы на предстоящих соревнованиях.

«Все отработали, все получилось, считаю, хорошая тренировка была. На соперников внимания особо не обращал, мне нужно сделать свое, как и любому спортсмену нашей команды, – отработать свои снаряды. Сегодня из трех моих все три получились (кольца, опорный и вольные)», - цитирует его портал Sports.ru.

Денис Аблязин признался, что не испытывает волнения, так как это уже третья его Олимпиада. Также гимнаст ответил на вопрос, не тревожит ли его давняя травма: в 2019 году при подготовке к этапу Кубка мира во время отработки прыжка он получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей, а также трещину большеберцовой правой кости. О восстановительных тренировках спортсмена можно почитать ЗДЕСЬ.

«Все хорошо, восстановились [ноги], все отлично», - отметил пензенец.

Также он выложил в своем Instagram-аккаунте видео с тренировки уже на площадке в Токио. Подписчики в комментариях поддерживают Дениса Аблязина, называя тружеником и бойцом, и желают ему удачи на играх.

Напомним, соревнования по спортивной гимнастике у мужчин на Олимпийских играх стартуют 24 июля.