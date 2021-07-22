Владислав Заикин рассказал о глобальном аграрном проекте, которым сейчас увлечен

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«Надо оптимизировать полностью всю ферму. То есть мы выиграли грант на развитие проекта. До этого была вот такая часть 10% от всей возможности, что можно сделать. А это уже будет 100% затрагивать как селекционно-племенную работу, кормление, ветеринарные службы. То есть фермер может в приложении узнать о всех показателях, которые есть в ферме», - рассказал магистр Пензенского государственного аграрного университета Владислав Заикин.
Почему Владислав по окончании школы решил посвятить себя аграрной отрасли и какую роль в его жизни сыграло участие в студенческом КВН. Обо всем этом и не только вы узнаете, посмотрев выпуск «Экспресс. Темы» на сайте телеканала, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.