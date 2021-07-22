Сотрудники пензенской полиции проверили соблюдение масочного режима в автобусах

Эпидситуация на контроле. В Пензе продолжаются рейды в общественных местах. В частности, инспектируют, как соблюдают масочный режим в магазинах и на транспорте.

На этот раз сотрудники полиции останавливали автобусы большой и малой вместимости на одной из самых оживленных улиц города - Суворова. Проверка коснулась не только пассажиров, но и водителей.

«В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Согласно статье 20.6 ч. 1 кодекса об административных правонарушениях, невыполнение правил проведения при введении повышенной готовности влечет административный штраф. Для граждан его сумма составляет от 1 до 30 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 5 до 50», - поделился начальник отдела участковых уполномоченных отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе Денис Грачев.

Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 50 тысячи рублей, а для организаций уже от 50 до 100 тысяч, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.