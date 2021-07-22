На поддержку системы здравоохранения Пензенской области направят более 500 млн рублей

Государство направит на поддержку системы здравоохранения Пензенской области более полумиллиарда рублей. Такую поддержку окажут всем субъектам. Распределение денежных потоков утверждено соответствующим распоряжением накануне.

Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии Covid-19. Речь идет в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения, - отмечается в сообщении пресс-службы правительства России.

В нем так же добавляется, что Минздраву страны поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.