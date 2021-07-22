На поддержку системы здравоохранения Пензенской области направят более 500 млн рублей

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Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии Covid-19. Речь идет в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения, - отмечается в сообщении пресс-службы правительства России.
В нем так же добавляется, что Минздраву страны поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.