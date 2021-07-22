В Пензе задержали подозреваемых в дерзком ограблении таксиста

Водитель такси, пострадавший от рук злоумышленников, рассказал, что он подвозил двух молодых людей. Когда они вышли из машины, заметил пропажу 1300 рублей и попросил мужчин вернуть деньги. Однако парням это не понравилось: они ударили водителя по лицу, отобрали планшет и телефон.

Когда росгвардейцы прибыли на место преступления, они застали одного из нападавших и задержали его. Его приятеля стали искать по приметам. Мужчину нашли уже через 15 минут во дворе на соседней улице. У него при себе были похищенные деньги, позже оба парня показали, где спрятали остальное награбленное. Обоих подозреваемых доставили в отделение полиции.