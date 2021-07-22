Пензенцев предупреждают об отключениях электричества в ряде районов

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждают жителей региона о временных отключениях электричества в ряде населенных пунктов.

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» внеплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22 июля с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

с. Гороховщино (ул. Гороховщина, Кремневка).

23 июля с 9:00 до 17:00

Белинский район:

с. Кевда вершина (ул. Бражникова, Голышовка).

Вадинский район:

с. Ртищево (ул. Плант, Советская, Заречная);

с. Польная Крутовка (ул. Плант);

д. Литево (ул. Садовая);

с. Рахмановка (ул. Садовая, Нагорная).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Куйбышева).

26 июля с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Ртищево (ул. Заречная).

Во избежание повреждения бытовых приборов просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

Также 20 июля с 8:00 до 17:00 электричество отключали в г. Сердобск (ул. Куйбышева, Гоголя, Красная, Первомайская, М. Горького).