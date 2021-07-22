Пензенцев предупреждают об отключениях электричества в ряде районов

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Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждают жителей региона о временных отключениях электричества в ряде населенных пунктов.
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» внеплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
22 июля с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
с. Гороховщино (ул. Гороховщина, Кремневка).
23 июля с 9:00 до 17:00
Белинский район:
с. Кевда вершина (ул. Бражникова, Голышовка).
Вадинский район:
с. Ртищево (ул. Плант, Советская, Заречная);
с. Польная Крутовка (ул. Плант);
д. Литево (ул. Садовая);
с. Рахмановка (ул. Садовая, Нагорная).
Наровчатский район:
с. Наровчат (ул. Куйбышева).
26 июля с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
с. Ртищево (ул. Заречная).
Во избежание повреждения бытовых приборов просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.
Также 20 июля с 8:00 до 17:00 электричество отключали в г. Сердобск (ул. Куйбышева, Гоголя, Красная, Первомайская, М. Горького).