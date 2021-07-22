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22.07.2021г.
В РПЦ предложили вывести аборты из ОМС для женщин с доходом выше прожиточного минимума

В РПЦ предложили вывести аборты из ОМС для женщин с доходом выше прожиточного минимума

Ср, 21.07.21 17:46
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21 июля в пресс-службе синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) сообщили об инициативе, озвученной участниками общецерковного съезда по социальному служению. Они предложили поэтапно вывести аборты из системы ОМС для женщин, доход которых выше прожиточного минимума.

«Учитывая опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально, предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС - сначала по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем - для всех случаев обращений женщин по их желанию», - цитирует сообщение ТАСС.

Общецерковный съезд состоялся в Москве в мае. В нем приняли участие более 800 человек.

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21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
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24.06.2021 13:17
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22.06.2021 17:45
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19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
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12.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
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10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
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06.06.2021 09:03
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05.06.2021 21:36
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04.06.2021 17:26
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04.06.2021 11:46
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02.06.2021 10:24
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