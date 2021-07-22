В РПЦ предложили вывести аборты из ОМС для женщин с доходом выше прожиточного минимума

21 июля в пресс-службе синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) сообщили об инициативе, озвученной участниками общецерковного съезда по социальному служению. Они предложили поэтапно вывести аборты из системы ОМС для женщин, доход которых выше прожиточного минимума.

«Учитывая опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально, предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС - сначала по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем - для всех случаев обращений женщин по их желанию», - цитирует сообщение ТАСС.

Общецерковный съезд состоялся в Москве в мае. В нем приняли участие более 800 человек.