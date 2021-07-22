В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

В Пензенской области в ближайшие сутки, 21-22 июля, ожидаются сильный ветер и дождь. МЧС со ссылкой на Пензагидромет объявило о штормовом предупреждении.

«Прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидаются гроза, ливни, крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с, очень сильный дождь», - сообщается в официальном аккаунте регионального управления в «Инстаграме».

МЧС призывают жителей оставаться дома. Но если непогода застала на улице, то желательно скорее найти укрытие, избегать шатких конструкций, старых деревьев, оборванных проводов. При возникновении какой-либо опасности стоит звонить по номеру 112 или 101.

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью ИА «Пенза-Пресс» сообщил, что в регионе за сутки ожидается до 70% месячных осадков.

«К трем часам ночи выпадет 30 мм осадков, а утром - еще 15, то есть, в общей сложности, 45 мм, соответственно. Это почти что 70% всей месячной нормы осадков за июль. Это очень много, 45 мм - это 4 ведра воды на каждый квадратный метр улиц Пензенской области и, соответственно, это грозы, ливни, шквалистые усиления ветра со всеми вытекающими отсюда последствиями», — рассказал метеоролог.

Самый пик осадков придется на ночное и утреннее время, уточнил он.