Когда вынесут приговор по делу «Декор-Трейда» с 414 потерпевшими

В Железнодорожном районном суде журналистам ИА «Пенза-Пресс» рассказали, на каком этапе находится рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Декор-Трейд» Игоря Николаева, а также дали предварительный прогноз, когда может состояться оглашение приговора.

«На последнем заседании 21 июля оглашали показания потерпевших. На следующем, 4 августа, будут еще допрашивать свидетелей. Также впереди - допрос самого подсудимого. Когда огласят приговор? Может быть, в конце августа или в сентябре, но это очень приблизительно», - рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Пензы Олеся Бахтеева.

Отметим, что в январе был озвучен прогноз, согласно которому огласить приговор могли уже в мае или июне. Однако, судя по информации в разделе «движение дела», в феврале производство по нему приостанавливали на месяц в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Кроме того, в апреле было отложено несколько заседаний в связи с его неявкой в зал суда.

Напомним, «Декор-Трейд» возводил дом на 358 квартир и шесть нежилых помещений в микрорайоне Сосновка с 2014 года. В 2017-м было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора акционерного общества, в апреле ЗАО признали банкротом, открыли конкурсное производство. В октябре 2018 года дольщики приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива (ЖСК) для завершения работ по вводу в эксплуатацию проблемного дома. Был принят региональный закон, позволяющий достроить дом, и вскоре работы возобновились. В настоящее время дом достроен и сдан.

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Декор-Трейд» состоялось 30 августа прошлого года. Его провели в Доме молодежи в связи с большим количеством потерпевших (414 человек). Репортаж с судебного заседания доступен по ссылке. Игорю Николаеву вменяют мошенничество, присвоение или растрату чужого имущества, а также злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.2 ст. 201 УК РФ соответственно).

