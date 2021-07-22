В Пензе откроют новый корпус 70-й школы на ГПЗ-24

В Пензе готовятся к открытию нового корпуса 70-й кадетской школы на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ-24. Как уточнили в пресс-службе мэрии, ребята смогут начать учиться там с 1 сентября.

Учреждение образования вошло в региональную программу капитального ремонта за счет бюджетных средств на условиях софинансирования муниципалитетом. На приведение здание в порядок всего выделили 4 миллиона 200 тысяч рублей. Эти деньги пошли на ремонт фасада.

Кроме того, на средства из казны Пензы в здании заменили коммуникации, выполнили отделку помещений общим объемом на 20 миллионов 900 тысяч рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 80%.

«Работа по ремонту и оснащению школы №70 и ее корпусов, переданных в муниципальную собственность в 2015 году, велась поэтапно. За это время из городского бюджета было выделено 16,9 млн рублей. Проведены ремонтные работы кровли, пищеблока, мастерских, учебных кабинетов, усиление фасада. Это позволило открыть еще 400 ученических мест, которые очень востребованы в микрорайоне ГПЗ-24. Благодаря открытию нового корпуса еще 350 школьников будут обучаться в современных условиях», - отметила начальник отдела управления образования Пензы Вера Кузнецова.