За сутки в Пензенской области из окон выпали двое детей

Детский обмудсмен по Пензенской области Елена Столярова рассказала у себя в Instagram-аккаунте о том, что в регионе за прошедшие сутки из окон выпали двое маленьких детей.

Одним из них оказалась малышка из Кузнецка. Девочка вывалилась из окна на пятом этаже.

Елена Столярова отметила, что в обоих случаях во время инцидента взрослые находились дома, но не доглядели за детьми.

«Еще раз обращаюсь ко всем взрослым: не оставляйте малолетних детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами! Прошу моих подписчиков на своих страницах обратиться к родителям с предупреждением об опасности оставления детей без присмотра», - подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Также рекомендуется оборудовать окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими малышам самостоятельно открыть их.

Ранее информагентство сообщало о падении из окна маленького мальчика в Пензе. Ребенка доставили с травмами в больницу.