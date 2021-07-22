На трассе в Пензенской области легковушка протаранила столб

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» утром 22 июля произошла авария. О ней стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что разбитая машина стоит на трассе в сторону Москвы, не доезжая Спасска. Снимок он сделал примерно в 9:26.

Судя по кадру, легковушка врезалась в столб, у нее сильно смяло переднюю часть. Также у машины поврежден задний бок авто. Столкнулась она с каким-то другим транспортом или нет – по фото понять трудно.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя гонять и совершать необдуманные маневры, так как любое неверное действие водителя может стать причиной трагедии. Если за рулем стало плохо или вы почувствовали сонливость, необходимо съехать на обочину и остановиться.