В пензенских учреждениях профобразования число бюджетных мест вырастет на 475

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 22 июля сообщил в своем Instagram-аккаунте о решении увеличить число бюджетных мест в начальных и средних профобразовательных учреждениях еще на 115. Ранее набор уже увеличивали на 360 человек.

«Мною было принято решение еще до встречи увеличить набор на бюджетные места в начальные и средние профобразовательные учреждения на 360 человек в этом году. После встречи с представителями промышленных предприятий принято решение еще на 115 человек увеличить набор – по строительным специальностям и связанным с материалообработкой. Думаю, что принятые решения помогут как ребятам, так и пензенским промышленным предприятиям», - отметил Олег Мельниченко.

Напомним, 21 июля в технопарке «Рамеев» состоялось заседание Совета по инновациям и инвестициям при губернаторе Пензенской области. Он был создан по инициативе Олега Мельниченко в апреле этого года для реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие инновационной и инвестиционной деятельности в регионе. Председатель совета – бизнесмен Олег Тоцкий.



