В Пензенской области коронавирус унес жизни 19 жителей

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Оперштаб опубликовал актуальную информацию о количестве умерших и выздоровевших от коронавируса в Пензенской области.
Так, за прошедшие сутки от последствий заболевания скончались еще 19 человек. Также из больниц выписали 34 пациента, которые успешно побороли ковид. За все время пандемии Covid-19 переболели 46010 человек.
Чтобы остановить распространение инфекции, жителей Пензенской области призывают вакцинироваться, а также соблюдать меры профилактики: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще дезинфицировать руки.