В Пензенской области коронавирус унес жизни 19 жителей

Оперштаб опубликовал актуальную информацию о количестве умерших и выздоровевших от коронавируса в Пензенской области.

Так, за прошедшие сутки от последствий заболевания скончались еще 19 человек. Также из больниц выписали 34 пациента, которые успешно побороли ковид. За все время пандемии Covid-19 переболели 46010 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, жителей Пензенской области призывают вакцинироваться, а также соблюдать меры профилактики: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще дезинфицировать руки.