Павел Фролов назначен врио начальника пензенского УФСИН

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Подполковник внутренней службы Павел Фролов назначен врио начальника УФСИН России по Пензенской области. Соответствующая информация появилась на сайте управления.
В пресс-службе регионального управления журналистам «Пенза-Пресс» пояснили, что смена произошла в начале июля в связи тем, что у Максима Каминского «истек нормативный срок замещения по вакантной должности». Сейчас он находится в отпуске, после чего вернется в УФСИН на должность первого заместителя руководителя управления.
Павел Фролов ранее являлся заместителем начальника управления, он курировал вопросы тылового обеспечения.