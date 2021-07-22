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22.07.2021г.
Алексей Никитин: «Русские и украинцы — единый народ, политически разделенный на части»

Алексей Никитин: «Русские и украинцы — единый народ, политически разделенный на части»

Чт, 22.07.21 11:11
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На сайте kremlin.ru вышла статья президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал вызвал активную публичную полемику на тему отношений двух стран. Кандидат исторических наук, преподаватель Пензенского государственного университета Алексей Никитин считает, что президент, в своей статье поднял одну из важнейших для современности тем, которая до этого, в силу политической конъюнктуры, не получала должного публичного развития на подобном уровне.

«Речь идет о единстве русских и украинцев, как одного народа, когда-то политически разделенного на части. Сейчас эти части активно пытаются противопоставить друг другу, разжигая, по сути, гражданскую войну. Общее происхождение, язык, культура, история были характерны для жителей Древнерусского государства, которое пало под ударами монгольских завоевателей. […]

Оторванные от Руси земли оказались под властью различных западных государств, но впоследствии их большая часть сосредоточилась в руках польско-литовской Речи Посполитой. Ее правители в силу политических и религиозных соображений развернули беспощадные гонения на своих православных подданных. При этом чтобы приобрести политические права достаточно было отречься от веры, что, в сущности, являлось и отречением от собственного народа. Изменники переставали быть своими для гонимых русских, но и для них русское православное население оказывалось чуждым, враждебным. Не случайно, именно из среды этих ренегатов вышли самые жестокие гонители православной веры на территории Западной Руси. Так закладывались основы так называемого «политического украинства».

В последующем ситуация повторилась уже под австрийским господством. Таким образом, разделение единого русского народа шло не основе различий крови либо языка, а на основе политических соображений части населения Западной Руси, не устоявшей перед гонениями. Справедливости ради следует отметить, что далеко не всё западнорусское население сломалось под иноземным гнетом и изменило своей вере и общерусскому национальному чувству. История Западной Руси – это история непрерывной борьбы за свою веру и свою национальную идентичность. Поэтому разделение между «русскими» и «украинцами» проходит не между территориями нынешних России и Украины, а проходит внутри Украины на ментальном уровне.

В советский период, исходя из тактических соображений, большевики сделали ставку на культивацию «украинства», придавая явлению преимущественно политическому национальные черты. Именно в этот период говорившие до этого по-русски крупные города Малороссии переходят на «украинську мову». Под политический проект, когда-то заложенный Западом, начинает подводиться культурная основа. Данная тенденция продолжилась и в постсоветский период, в течение которого в угоду опять-таки западным интересам из Украины старательно делали «анти-Россию». Сейчас оболваненное пропагандой, оторванное от своих общерусских корней население Украины упорно толкают к большой войне со своими братьями, с Россией. И в этом контексте статья Владимира Владимировича Путина звучит как призыв к украинскому народу осознать свои настоящие духовные и исторические корни», - считает Алексей Никитин.

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06.07.2021 16:13
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05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
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02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
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17.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
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