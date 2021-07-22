В России предложили уменьшить порции блюд в ресторанах

Array ( [temp] => +22 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
Союз потребителей призвал бороться с «пищевым расточительством» в учреждениях общественного питания и подавать гостям такие порции, которые они смогут доесть до конца.
По мнению авторов инициативы, чтобы избежать большого количества отходов, посетителям необходимо предоставить выбирать размер порции с соответствующей ценой. Письмо с таким предложением общественники направили в Роспртебнадзор 22 июля, сообщают «Известия».
Также Союз потребителей предложил сформировать рекомендации по рациональному объему порций для людей разного веса. В управлении Роспотребнадзора сказали, что ответят на обращение в установленном порядке.