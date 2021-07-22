В России предложили уменьшить порции блюд в ресторанах

Союз потребителей призвал бороться с «пищевым расточительством» в учреждениях общественного питания и подавать гостям такие порции, которые они смогут доесть до конца.

По мнению авторов инициативы, чтобы избежать большого количества отходов, посетителям необходимо предоставить выбирать размер порции с соответствующей ценой. Письмо с таким предложением общественники направили в Роспртебнадзор 22 июля, сообщают «Известия».

Также Союз потребителей предложил сформировать рекомендации по рациональному объему порций для людей разного веса. В управлении Роспотребнадзора сказали, что ответят на обращение в установленном порядке.