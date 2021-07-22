В Пензенской области выявили еще 234 случая коронавируса

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На сайте стопкоронавирус.рф появилась оперативная информация о заболевших жителях Пензенской области.
По состоянию на 22 июля в регионе зафиксировано 54 115 случаев заражения, прирост за сутки составил 234 случая. Выздоровели 46 010 жителей, умерли 1423 пациента.
Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.