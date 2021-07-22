В Пензенской области сообщили о третьем случае падения малыша из окна за сутки

В Пензенской области за сутки из окон выпали три ребенка. О последнем случае сообщили в мэрии.

Как уточнили в пресс-службе, из окна второго этажа в Пензе выпал мальчик. Что было с ним после – не уточняется.

Подобные случаи были также зафиксированы в Кузнецке и Пензе. В первом случае из окна выпала девочка, а во втором – мальчик. Оба малыша упали с высоты пятого этажа.

В мэрии подчеркнули, что родители должны заботиться о безопасности своих детей. Падение из окна в жаркое время года является одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.

«Зачастую из любопытства дети забираются на подоконники, облокачиваются на москитную сетку и падают вместе с ней. Чтобы предотвратить новые несчастные случаи, родители не должны оставлять детей без присмотра и соблюдать ряд рекомендаций. Если у вас есть ребенок, не ставьте предметы мебели рядом с подоконником. Иначе малыш с легкостью может на него залезть. Также нельзя рассчитывать на то, что москитная сетка выдержит вес несовершеннолетнего.

В настоящее время существует множество устройств, которые не позволят ребенку открыть окно самостоятельно. Это съемные ручки, блокираторы, тросики, накладные замки, ограничители открывания створки и другие.

При проветривании помещения нужно следить за тем, чтобы малыш не был в зоне опасности», - добавили в пресс-службе.

