В России выявили высокозаразный бразильский штамм коронавируса

В научном центре «Вектор» заявили о том, что в России обнаружили бразильский штамм коронавируса «гамма», который вызывает озабоченность у ученых из-за повышенной заразности, как и индийский.

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — цитирует «Интерфакс» текст сообщения ученых.

В научном центре также уточнили, что «гамма» и «дельта» отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку могут снижать эффективность антител.

Штаммы «лямбда» и «эпсилон» на территории РФ не были выявлены, добавили в «Векторе». В то же время фиксируется все больше случаев заражения «дельтой».

«В РФ отмечается тенденция замещения других вариантов «дельтой». С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», - пояснили сотрудники центра.