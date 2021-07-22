В Пензе отремонтировали изуродованный вандалами лежак на набережной Суры

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В Пензе отремонтировали деревянный лежак на набережной Суры, который в начале недели сломали вандалы.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вандалы оторвали доски лежака и выдернули настилы.
«Специалисты муниципальных предприятий и районных администраций еженедельно устраняют повреждения уличной мебели, устраняют надписи и рисунки на объектах и зданиях», - отметили в горадминистрации.
Пензенцев призвали бережно относиться к объектам, которые создают для отдыха горожан, и не совершать необдуманных поступков.