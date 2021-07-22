Пензенский энтомолог поймал новый для региона вид слепня

Сотрудник кафедры «Зоология и экология» Пензенского госуниверситета (ПГУ) Олег Полумордвинов сообщил, что обнаружил ранее не встречавшийся в регионе вид слепня.

В беседе с журналистом информагентства специалист рассказал, что ему удалось обнаружить Длинноуску западную. Впервые это произошло в июне на территории реки Мокши рядом с селом Светлореченька, а второй раз — в пойме реки Белая в окрестностях Шалкеева кордона Кузнецкого района.

«Находка интересная. В течение 30 лет мне никогда не попадалось такое насекомое. В научной литературе сообщается, что слепни из этого рода включают в себя всего два подвида: западный и восточный. Водятся в нашем регионе, но есть информация, что они были известны в Саратовской области. Там их изучали специалисты.

Хочется отметить, что Длинноуска западная — это северный лесной вид слепней, обитающий на торфянистых болотах от Западной Европы до Западной Сибири. Как и многие виды слепней, их самки нападают на людей и домашний скот, питаются кровью», — сообщил Олег Полумордвинов.

Специалист пояснил, что вопрос о неизвестном для региона виде слепня необходимо всесторонне изучить: определить список всех слепней области, привлечь специалистов для определения собранного за 30 лет коллекционного материала, а также написать и опубликовать научную статью.