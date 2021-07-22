Сотрудники пензенского центра крови получили награды от ЗакСобра

Он отметил, что сотрудники пензенского медучреждения одними из первых в стране отработали алгоритм заготовки антиковидной плазмы, благодаря чему удалось спасти немало жизней.

Как рассказала главный врач центра Татьяна Крылова, с июня 2020 специалисты заготовили 1045,34 литров гемокомпонентов, перелито уже 4281 доз.

«Плазма крови доноров, у которых обнаружен высокий титр антител, после процедуры патогенредуцирования сразу поступает в лечебные учреждения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией», - отметила она.

Также во время встречи Валерий Лидин и медики обсудили работу волонтерского движения по противодействию распространению ковида. Акцент был сделан на теме вакцинации населения, необходимой для формирования коллективного иммунитета.

Председатель ЗакСобра выразил признательность коллективу за самоотверженный труд и наградил наиболее отличившихся специалистов.