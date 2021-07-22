Сотрудники пензенского центра крови получили награды от ЗакСобра

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Работники пензенского центра крови удостоились почетных грамот и благодарностей регионального ЗакСобра. Награды вручил председатель парламента Валерий Лилин.
Он отметил, что сотрудники пензенского медучреждения одними из первых в стране отработали алгоритм заготовки антиковидной плазмы, благодаря чему удалось спасти немало жизней.
Как рассказала главный врач центра Татьяна Крылова, с июня 2020 специалисты заготовили 1045,34 литров гемокомпонентов, перелито уже 4281 доз.
«Плазма крови доноров, у которых обнаружен высокий титр антител, после процедуры патогенредуцирования сразу поступает в лечебные учреждения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией», - отметила она.
Также во время встречи Валерий Лидин и медики обсудили работу волонтерского движения по противодействию распространению ковида. Акцент был сделан на теме вакцинации населения, необходимой для формирования коллективного иммунитета.
Председатель ЗакСобра выразил признательность коллективу за самоотверженный труд и наградил наиболее отличившихся специалистов.