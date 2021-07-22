Пензенские следователи проверят обстоятельства падения трех детей из окон

В региональном СУ СКР организовали проверки по факту падения трех малышей из окон в Пензенской области.

Как уточнили в ведомстве, по первому случаю падения малыша в Пензе, где с ребенком в квартире находился сожитель бабушки, правоохранители детально проверят условия воспитания и проживания мальчика.

Также в региональном СУ СКР сообщили подробности падения второго ребенка в областном центре. Во время инцидента с малышом в комнате находилась несовершеннолетняя сестра. Мать была на кухне. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал.

В Кузнецке с девочкой в квартире находились родители, в момент падения ребенка они были в другой комнате. По всем трем случаям следователи проводят проверки. Малыши находятся в больнице.

«В связи с установившейся жаркой погодой участились случаи падения детей из окон. Следственное управление в очередной раз предупреждает родителей: не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами и на балконах, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - обратились к пензенцам в областном СУ СКР.