На ул. Фабричной жестко разбилась иномарка

В Пензе на улице Фабричной произошла авария. О случившемся в Сети рассказал очевидец.

Мужчина опубликовал фото в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что инцидент произошел 21 июля примерно в 19:30. Машины столкнулись возле дома №14. Судя по кадрам, в аварию попал Datsun. У иномарки сильно повреждена передняя часть, разбита фара, помят капот и дверь со стороны водителя. Второго участника ДТП на снимке не видно.

Автор поста ищет свидетелей случившегося.

По фото можно понять, что на месте происшествия работали машина реанимации, сотрудники ГИБДД и МЧС. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев не превышать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров и не отвлекаться на гаджеты за рулем. Любая невнимательность водителя может привести к аварии.