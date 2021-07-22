Мельниченко: 78% заявившихся на кадровый конкурс – жители Пензенской области

22 июля в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялись заседание наблюдательного совета и брифинг по итогам заявочной кампании кадрового проекта «Пензенская область – регион возможностей».

О том, сколько заявок было подано на конкурс и что дальше ждет участников, рассказали врио губернатора Олег Мельниченко и председатель набсовета, гендиректор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

«Мы завершаем первый этап конкурса - заявочную кампанию. В течение месяца люди могли подать заявку и предоставить эссе. Сейчас у нас 4402 участника – эта цифра показывает, что конкурс интересен для большого количества людей, которые смогут проявить себя. 78% заявившихся – жители Пензенской области. Также заявились некоторые земляки, которые уехали из региона, в том числе за рубеж», - отметил врио губернатора.

Олег Мельниченко сообщил, что вторым этапом конкурса станет дистанционное тестирование.

«Тесты непростые. Думаю, что придется попотеть, решая их. Хочу поблагодарить членов наблюдательного совета и всех, кто проявил интерес к нашему проекту. Даже пройдя процедуру тестирования, вы много узнаете о себе», - подчеркнул он.

Также Олег Владимирович отметил, что большая часть заявившихся на конкурс – женщины. Основной возраст участников – от 24 до 40 лет, но активно заявлялись и представители более старшего поколения – в возрасте 50-55 лет.

Председатель набсовета Рашид Хайров отметил, что стартовавший проект очень важен в качестве нового социального лифта, и он позволит поддержать самых достойных кандидатов.

«Все участники хотят видеть Пензенскую область развивающимся регионом. Члены набсовета выезжали в районы, общались с участниками проекта. Хотел бы поблагодарить за работу. В любом конкурсе возможен человеческий фактор, и наша задача – все вопросы, которые могут возникать, справедливо решить, чтобы все было максимально прозрачно», - сказал он.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта «Пензенская область – регион возможностей» Дмитрий Лисицын, принимавший участие в брифинге дистанционно, рассказал, как будут оцениваться эссе о проблемах региона и способах их решения.

«Часть участников их уже прислала, оставшиеся работы ждем в ближайшее время. Будет оцениваться, насколько полно написано эссе, есть ли логические связки. Второй критерий - правильное оформление работ, чтобы оно соответствовало всем требованиям. Далее пройдет тестирование. С 26 числа будет доступна его демоверсия, чтобы участники могли проверить, все ли работает. А с 27 числа запустим комплексный тест», - сообщил он.

Дмитрий Лисицын также пояснил, чем этот тест будет отличаться от аналогичных испытаний в рамках проекта «Лидеры России».

«Основное его отличие - в том, что оцениваться будут, в первую очередь, не знания, а интеллектуальный потенциал, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней. Задания будут на анализ вербальной коммуникации, абстрактное мышление, работу с таблицами, графиками, текстами. Все задания составлены так, чтобы их могли решить и опытные управленцы, и молодые специалисты, то есть чтобы они были по силам всем участникам», - рассказал руководитель блока оценочных мероприятий.

Напомним, кадровый проект стартовал 23 июня. Его цель – повышение эффективности регионального и муниципального управления, обновление управленческого потенциала, предоставление возможности талантливым, активным и амбициозным людям найти применение своим способностям в родном регионе.