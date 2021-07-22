В Пензе проведут экологическое обследование Арбековского леса

Пензенский минлесхоз объявил тендер на выполнение работ по проведению комплексного экологического обследования Арбековского леса* и прилегающей к нему территории.

Начальная цена аукциона — 390 тысяч рублей. Согласно документации, сбор данных о памятнике природы проводится для того, чтобы оценить состояние экологической среды, включая водоемы и растения, а также прилегающей к нему территории.

Победитель тендера займется подготовительными и полевыми работами, а также формированием материалов комплексного экологического обследования территории. Подробный перечень заданий указан в документации.

Работы будут выполнять с даты заключения контракта по 31 октября.

*Арбековский лес — ботанический памятник природы регионального значения. Общая его площадь — 204,1 га. Находится близ северо-западной окраины Пензы. На территории леса обитают редкие растения: ветреничка алтайская, хохлатка Маршалла, зубянка пятилистная, занесенные в Красную книгу Пензенской области. Памятник имеет природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.