В Пензе проведут экологическое обследование Арбековского леса

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Начальная цена аукциона — 390 тысяч рублей. Согласно документации, сбор данных о памятнике природы проводится для того, чтобы оценить состояние экологической среды, включая водоемы и растения, а также прилегающей к нему территории.
Победитель тендера займется подготовительными и полевыми работами, а также формированием материалов комплексного экологического обследования территории. Подробный перечень заданий указан в документации.
Работы будут выполнять с даты заключения контракта по 31 октября.
*Арбековский лес — ботанический памятник природы регионального значения. Общая его площадь — 204,1 га. Находится близ северо-западной окраины Пензы. На территории леса обитают редкие растения: ветреничка алтайская, хохлатка Маршалла, зубянка пятилистная, занесенные в Красную книгу Пензенской области. Памятник имеет природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.