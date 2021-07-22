В Пензенской области за полгода отремонтировали 97 многоквартирных домов

В Пензенской области подвели итоги работы по региональной программе капремонта за полгода.

Работы завершены в 97 многоквартирных домах. В частности, в 63 домах отремонтировали крыши, в 22 – инженерные сети, в 11 строениях – фасады и фундаменты.

«Работы ведутся на 252 домах. Свои жилищные условия уже улучшили 4 569 человек. Всего в 2021 году Региональный оператор выступит заказчиком работ на 482 МКД на сумму 1 634,76 млн руб. Жилищные условия улучшат 36 998 человек. Работы охватят 23 муниципальных образований Пензенской области», - сообщили в пресс-центре регионального правительства.

До конца года планируют отремонтировать крыши на 280 домах, инженерные сети в 198 домах, фасадов в 63 домах, фундаментов в 50 домах. Помимо этого, в 17 строениях заменят 75 лифтов.