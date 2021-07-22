В «Русмолко» на 30% планируют увеличить объем заготовки кормов

В «Русмолко» планируют до 180 тысяч тонн увеличить объем заготовки кормов. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

В хозяйствах «Русской молочной компании» (дочерняя компания «Олам Интернешнл», входит в топ-3 производителей молока-сырья в России) планируют заготовить более 180 тысяч тонн зеленой массы трав на сенаж за три укоса.

Повышение объемов заготовки кормов связано с увеличением поголовья крупного рогатого скота в результате реализации новой инвестиционной программы компании. «Русмолко» планирует полностью обеспечить поголовье качественными кормами собственного производства.

В организации уже приступили ко второму укосу многолетних трав. На сегодняшний день заготовлено более 130 тысяч тонн сенажа. Работы ведутся в пяти районах Пензенской области, где расположены сельскохозяйственные угодья «Русмолко»: Кузнецком, Сердобском, Наровчатском, Нижнеломовском и Каменском. В укосе принимают участие более 75 человек, задействовано более 50 единиц сельскохозяйственной техники от мировых производителей John Deere, Claas, Umega, LMR, Fliegl, KUHN.

Стоит отметить, что зеленые корма – основа рациона поголовья крупного рогатого скота на молочных комплексах «Русмолко». Важной частью их заготовки является правильная закладка. Свежая зеленая масса вносится вместе с закваской в специально подготовленные траншеи, которые расположены в каждом хозяйстве компании. В траншеях зеленая масса разравнивается и утрамбовывается при помощи тяжелой техники - тракторов John Deere. Процесс ферментации занимает три месяца, после чего корма готовы к употреблению. Качественные корма в достаточном объеме обеспечивают стабильные надои и высокое качество молока-сырья «Русмолко».

Напомним, «Русская молочная компания» реализует инвестиционную программу стоимостью 4 млрд рублей, В рамках программы планируется расширение молочного комплекса в Сердобском районе Пензенской области с 5200 до 7200 голов дойного стада, расширение и строительство объектов на 3000 нетелей в Наровчатском районе рядом с уже действующими молочными комплексами, а также строительство оросительных систем на землях для кормозаготовки, что позволит гарантировать непрерывное производство кормов для обеспечения своих потребностей вне зависимости от погодных условий в регионе.