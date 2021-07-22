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22.07.2021г.
Пензенская область вошла в топ-15 бюджетных летних отдыхов в санаториях

Пензенская область вошла в топ-15 бюджетных летних отдыхов в санаториях

Чт, 22.07.21 14:23
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Аналитики составили рейтинг российских регионов с самой дешевой стоимостью отдыха и лечения в санаториях в летнее время. Об этом сообщили в ТурСтате со ссылкой на портал бронирования.

Стоимость на человека в сутки варьируется от 1900 до 2300 рублей. В топ-15 вошли Курская область (1900 рублей), Владимирская область (2000 ), Марий Эл (2000), Орловская область (2100), Брянская область (2100), Курганская область (2200), Забайкальский край (2200), Тульская область (2200), Костромская область (2200), Амурская область (2200), Пензенская область (2300), Ивановская область (2300), Тверская область (2300), Удмуртия (2300) и Липецкая область (2300).

Дороже обойдется отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Там жилье в сутки в среднем стоит 3500 рублей. На Черном море в санаториях Краснодарского края летний отдых обойдется примерно в 3600 рублей на человека, а в санаториях Крыма - 3700 рублей.

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Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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13.07.2021 15:05
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06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
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22.06.2021 17:45
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19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
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13.06.2021 10:12
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12.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
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06.06.2021 15:04
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06.06.2021 09:03
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05.06.2021 21:36
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04.06.2021 17:26
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04.06.2021 11:46
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