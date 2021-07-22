Пензенская область вошла в топ-15 бюджетных летних отдыхов в санаториях

Аналитики составили рейтинг российских регионов с самой дешевой стоимостью отдыха и лечения в санаториях в летнее время. Об этом сообщили в ТурСтате со ссылкой на портал бронирования.

Стоимость на человека в сутки варьируется от 1900 до 2300 рублей. В топ-15 вошли Курская область (1900 рублей), Владимирская область (2000 ), Марий Эл (2000), Орловская область (2100), Брянская область (2100), Курганская область (2200), Забайкальский край (2200), Тульская область (2200), Костромская область (2200), Амурская область (2200), Пензенская область (2300), Ивановская область (2300), Тверская область (2300), Удмуртия (2300) и Липецкая область (2300).

Дороже обойдется отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Там жилье в сутки в среднем стоит 3500 рублей. На Черном море в санаториях Краснодарского края летний отдых обойдется примерно в 3600 рублей на человека, а в санаториях Крыма - 3700 рублей.