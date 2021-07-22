В мэрии Пензы рассказали о ремонтных работах на Фонтанной площади

В Пензе в связи с ремонтом временно приостановлена работа части фонтанного комплекса на улице Московской. Об этом журналистам информагентства рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Часть насосов плоскостного фонтана передана в ремонт по гарантии», — сообщили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что вышел из строя только один насос, но пришлось отключить четыре, поскольку они работают в комплексе. Когда работа этой части фонтана возобновится, пока неизвестно.

По состоянию на 12 часов 22 июля работали центральная чаша и левая часть сухого фонтана. Правая временно не функционирует.

Напомним, 5 сентября 2020 года в рамках празднования Дня города состоялось открытие площади после реконструкции. Был установлен новый светомузыкальный фонтан, который состоит из трех частей: две сухие обрамляют центральную чашу с водной зоной. Вокруг фонтана разместили зоны отдыха для взрослых и детей.