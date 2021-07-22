В Пензенской области 70 школ получат современное оборудование

В 2021 году 70 школ Пензенской области получат ноутбуки и многофункциональные устройства в рамках нацпроекта «Образование».

В пресс-службе регионального минобра сообщили, что первыми оборудование получили в средней школе №75/62 Пензы. В школе действуют два корпуса, где учатся более 1000 детей. Отмечается, что использование новой техники будет возможно не только на уроках информатики и ИКТ, но и на других школьных предметах, тем более в образовательной организации есть Wi-Fi. Вся техника произведена на территории России и соответствует нормам СанПиН.

На 2022-2024 годы запланирована поставка современного компьютерного оборудования еще в 155 школ и шесть колледжей.

Напомним, в 2020 году новые ноутбуки и МФУ получила 101 образовательная организация региона.