Биржевая цена бензина АИ-95 побила рекорд

По итогам торгов бензин подорожал на 0,3%, достигнув уровня в 60 029 рублей за тонну. Бензин марки «Регуляр-92» (АИ-92) бьет рекорды уже пятый день подряд. В четверг его цена составила 57,597 тысячи рублей за тонну. Рост составил 0,94%, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные биржи.

В Минэнерго считают, что биржевые цены на бензин могут стать более стабильными в конце июля. Рост цен, который происходит сейчас, в министерстве связывают с растущим спросом на внутреннем рынке во время отпускного сезона, а также ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Работы на них должны завершиться к началу августа.

Также сыграло роль восстановление экономики, в частности, настоящий бум внутреннего туризма на фоне закрытых границ из-за пандемии.