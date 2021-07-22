Биржевая цена бензина АИ-95 побила рекорд

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Бензин АИ-95 побил рекорд на биржевых торгах. Стоимость тонны топлива повысилась до 60 тысяч рублей.
По итогам торгов бензин подорожал на 0,3%, достигнув уровня в 60 029 рублей за тонну. Бензин марки «Регуляр-92» (АИ-92) бьет рекорды уже пятый день подряд. В четверг его цена составила 57,597 тысячи рублей за тонну. Рост составил 0,94%, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные биржи.
В Минэнерго считают, что биржевые цены на бензин могут стать более стабильными в конце июля. Рост цен, который происходит сейчас, в министерстве связывают с растущим спросом на внутреннем рынке во время отпускного сезона, а также ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Работы на них должны завершиться к началу августа.
Также сыграло роль восстановление экономики, в частности, настоящий бум внутреннего туризма на фоне закрытых границ из-за пандемии.