Владимир Первушкин рассказал о концепции издания об истории Пензенской области

Советник губернатора Пензенской области по социально-экономическим вопросам, профессор ПГУ Владимир Первушкин рассказал журналистам информагентства, как продвигается работа над созданием академического издания об истории Пензенского края.

Владимир Первушкин напомнил, что работа ведется по поручению врио главы региона Олега Мельниченко.

«Академического издания об истории Пензенского края у нас никогда не было. Только брошюры, учебные пособия, альбомы, сборники. В академическом издании будет расписано все от первобытно-общинного строя до дня сегодняшнего именно с научной точки зрения», - пояснил он.

Владимир Иванович подчеркнул, что научный подход к созданию многотомника будет принципиально отличать его от существующих краеведческих трудов на тему истории региона, где, по его словам, не обходилось без вымысла.

«Типичный пример – поставили памятник суворовскому солдату и говорят: «Пензяки толстопятые, потому что носки носили». Это не имеет никакой научной основы, является выдумкой, а ведь люди так и думают. Но на самом деле все пошло от крестьянских мордовских лаптей с двойной пяткой», - рассказал пензенский историк.

Он также отметил, что многотомные академические издания есть во многих соседних регионах, и в Пензенской области необходимо в ближайшее время восполнить этот пробел.

«Это будут не учебные пособия, и не я один буду писать. Я – руководитель авторского коллектива. Мы сейчас подготовили концепцию издания, предположительно, оно будет трехтомным. Также мы определили, какие авторы будут какие параграфы писать. Когда все проанализируем, начнем писать. Авторский коллектив пока формируется», - добавил Владимир Первушкин.

Ранее историк также сообщал, что работа над томами займет несколько лет. Работу также курирует врио первого зампреда правительства региона Олег Ягов.



