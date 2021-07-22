Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке одежды к осени

Осенью в России могут подорожать одежда и обувь. Специалисты рассказали, как купить вещи по старым ценам.

Продавцы прогнозируют рост около 10-15%, но к началу 2022 года подорожание составит 18-20%, об этом сообщается на сайте телеканала «360». Увеличение цен связывают со стоимостью морских грузоперевозок из Азии в Европу.

«На фоне пандемии, вызвавшей сбой в работе портов в Китае, цена трансфера выросла в пять-шесть раз», — сообщили в СМИ.

Подорожал хлопок и эластан. Так как лучшее синтетическое волокно скупили американцы, это вызвало дефицит и подъем цен на него. Также подорожали стройматериалы, дерево и металл. Из-за этого инвестиции в открытие магазинов стали очень дорогими. Свою лепту внесли и слабые позиции рубля.

Имиджмейкер и стилист Юлия Макушева сообщила, что, несмотря на скорое подорожание, не обязательно покупать лишние вещи. Важно понять свои потребности, чтобы рационально оценить гардероб.

«То есть покупать не десять пар обуви, а одну-две пары, которые будут подходить под все комплекты. Стоит выбрать какие-то универсальные цвета: бежевый, черный, серый. Лучше купить одну хорошую, пусть и не очень дешевую вещь, чем приобретать много недорогих низкокачественных товаров», — отметила она.

По ее мнению, не нужно экономить на обуви и сумках. Брюки, джинсы, юбки, футболки можно купить подешевле, тем более что сегодня модно сочетать дорогие и дешевые вещи.

Многие стремятся обновиться свой гардероб с помощью интернет-магазинов. Юлия Макушева отметила, что обувь в Сети лучше не приобретать: даже при точном соблюдении размера она далеко не всегда подходит.

По словам стилиста и имиджмейкера Евгения Ильенко, россиянам помогут распродажи. Сейчас они идут во многих магазинах. Журналистам телеканала «360» он сообщил, что со скидкой продаются не только летние коллекции, но и демисезонные модели.

«Это джинсы, брюки, рубашки, некоторая обувь. Таким образом, получится сэкономить достаточно хорошую сумму. Можно заказать товары за рубежом, но нужно понимать, что при заказе вещей за границей есть риски. Размеры могут не подойти или модель сядет не так, как выглядит на фотографии», — пояснил он.