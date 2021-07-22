Мельниченко о кадровом проекте: «Мы в начале пути, впереди – много интересного»

22 июля врио губернатора Олег Мельниченко в ходе пресс-конференции по итогам заявочной кампании на конкурс «Пензенская область – регион возможностей» рассказал об этапах проекта, в ходе которых участникам предстоит проявить себя.

По словам Олега Мельниченко, число поступивших за месяц заявок – 4402 – говорит о серьезном интересе к конкурсу со стороны жителей Пензенской области и других регионов. Он подчеркнул, что в ближайшее время участников проекта ждет много интересного.

«Сейчас мы переходим, наверное, к самому интересному этапу конкурса. Это эссе, которое покажет, как человек может изложить свои мысли на бумаге. Потому что одно дело – думать и говорить, а другое – уметь это написать. Это не так-то просто с точки зрения логики изложения, соответствия с тем, что ставится в качестве задач эссе.

Дальше – опять-таки индивидуальное тестирование. Те, кто его пройдет, перейдут на этап, который будет связан с повторной проверкой знаний и различными игровыми моментами. Пока мы в начале пути, и я думаю, что впереди еще много интересного для участников. Они многое для себя узнают даже на этапе тестирования», - рассказал Олег Владимирович.

Он также выразил надежду на то, что проект даст новый импульс к развитию региона.

Напомним, кадровый проект стартовал 23 июня. Его цель – повышение эффективности регионального и муниципального управления, предоставление возможности талантливым, активным и амбициозным людям найти применение своим способностям в родном регионе.