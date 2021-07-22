Единый контактный центр «ТНС энерго Пенза» поможет с решением большинства вопросов

Единый контактный центр «ТНС энерго Пенза» позволяет клиентам дистанционно получить ответы на большую часть вопросов, связанных с энергоснабжением. Развитие удаленных сервисов для потребителей – одно из приоритетных направлений работы компании.

Так, обратившись в центр по номеру 8 (8412) 98-78-48, клиенты могут в автоматическом режиме:

- узнать баланс лицевого счета;

- передать показания прибора учета электроэнергии в голосовом режиме или путем набора на клавиатуре;

- уточнить телефоны аварийных служб;

- узнать о сроках и доступных способах оплаты;

- получить информацию о состоянии прибора учета.

Отметим, что автоинформатор работает круглосуточно, без выходных.

В случае, если все же необходимо лично посетить Центр обслуживания клиентов, с помощью голосового меню Единого контактного центра клиент сможет узнать адрес ближайшего офиса компании.

Если вы не нашли в голосовом меню интересующую вас информацию, можно воспользоваться квалифицированной помощью операторов. Связаться с ними можно с 9 до 19 часов с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.

Также для потребителей, проживающих в селах, доступен дополнительный номер Единого контактного центра 8 (800) 775-44-58.