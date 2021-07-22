Пензенским ученикам раздадут «Дневники школьника»

Школьники Пензенской области к 1 сентября получат специальные дневники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Ребятам вручат «Культурный дневник школьника» и «Дневник школьника Пензенской области». Печатные издания поступят в образовательные организации в рамках реализации региональной концепции «Культурное просвещение детей и молодежи Пензенской области».

«Дневник школьника Пензенской области» раздадут ученикам вторых-пятых классов. Выпуск посвящен Году науки и технологий.

Напомним, дневник представляет собой своеобразную энциклопедию по истории и культуре Пензенской области. В нем отражены знаменательные события, памятные даты, отмечаемые в России, а также культурно-исторические места региона. На его страницах содержится краткая информация о памятниках, театрах, библиотеках, музеях области, художниках, писателях, музыкантах, спортсменах и других выдающихся личностях. Для получения развернутой информации о том или ином событии или личности на страницах дневника есть ссылки с QR-кодом.

Впервые ребята получили «Дневник школьника Пензенской области» к 1 сентября 2017 года. Предыдущие выпуски были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, историко-культурному наследию региона, волонтерству.