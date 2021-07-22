Пензенцев предупреждают об отключении электричества в двух районах

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждают жителей региона о временных отключениях электричества в ряде населенных пунктов.

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» внеплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26 июля с 9:00 до 17:00

Спасский район:

с. Дубровки (ул. Школьная, Молодёжная, район свинофермы).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Гагарина, Дружинина, Заречная, Интернациональная, Кирова, Комсомольская, К.Маркса, Куйбышева, Куприна, М.Горького, Советская, Ленина);

с. Азарапино (ул. Лысовка, Штаб, Выселки, Барщина, Новая);

с. Ачасьево (ул. Нижняя);

с. Кадыковка (ул. Сорокина);

с. Орловка (ул. Молодежная, Садовая).

29 июля с 9:00 до 17:00

Спасский район:

с. Липлейка (ул. Центральная).

Во избежание повреждения бытовых приборов просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

Также в связи с проведением ремонтных работы 21 июля электроснабжение было приостановлено в следующих населенных пунктах:

8:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Вышелей (ул. Заречная);

с. Русский Ишим (ул. Ступишенка).

с 22:48 до 0:35

Малосердорбинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Ворошилова, Гладкова, Свердлова, Комсомольская, Больничная, К.Маркса).